Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах работы Псковского филиала «Почты России»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - директор Псковского филиала «Почты России» Дарья Цилина. Ведущий Артем Татаренко обсудит с ней итоги работы учреждения в 2022 году.

Повлияли ли санкции на работу Почты России? Удается ли сохранять сеть почтовых отделений в псковском регионе? Какие почтовые услуги наиболее востребованы в Псковской области? На что в основном жалуются клиенты и пишут ли современные дети письма Деду Морозу?

Трансляция завершена.