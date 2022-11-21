Общество

«Беседка»: Об итогах работы Псковского филиала «Почты России». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 22 ноября. Гость студии - директор Псковского филиала «Почты России» Дарья Цилина. Ведущий Артем Татаренко обсудил с ней итоги работы учреждения в 2022 году.

Повлияли ли санкции на работу Почты России? Удается ли сохранять сеть почтовых отделений в псковском регионе? Какие почтовые услуги наиболее востребованы в Псковской области? На что в основном жалуются клиенты и пишут ли современные дети письма Деду Морозу?