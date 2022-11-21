Общество

Органы МСУ в Псковской области наделят полномочиями по увековечению памяти погибших при защите Отечества

Внесение изменений в региональный закон «Об отдельных вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Псковской области» рассмотрели на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник управления специальных программ правительства Псковской области Андрей Вьюнов в своем докладе отметил, что проектом закона предлагается наделить органы местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, которые отнесены к полномочиям уполномоченного органа Псковской области.

Проектом закона Псковской области предусматривается, что органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) будут исполнять следующие отдельные государственные полномочия:

1) осуществление на территории муниципального образования в соответствии с законом Российской Федерации мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества, в том числе:

- принятие решения о захоронении непогребенных останков погибших при защите Отечества и о перемещении непогребенных останков погибших при защите Отечества и их последующем захоронении;

- организация и проведение захоронения непогребенных останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе поисковой работы на территории Псковской области;

2) обеспечение проведения всех необходимых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества;

3) взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления иных муниципальных образований и поисковыми объединениями при осуществлении предусмотренных настоящей статьей мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества;

4) формирование поименных списков погибших при защите Отечества, останки которых погребены в воинских захоронениях на территории соответствующего муниципального образования.

Исполнение органами местного самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий будет осуществляться за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на исполнение переданных полномочий.

На исполнение передаваемых отдельных государственных полномочий в 2023 году потребуется 2 млн 324 тыс. рублей.

«Затронута очень важная тема, особенно с событиями, которые происходят в мире, - отметил депутат Олег Савельев. - Скажите, у нас эти средства не будут выделяться на организацию новых братских захоронений? Новые братские захоронения не будут формироваться? Финансирование будет плановое, но мы же не можем знать, сколько останков будет поднято в том или ином районе. Не будут ли рамки, нормы ограничивать муниципалитеты по проведению этой работы?»

Здесь интересы правительства области и муниципалитетов совпадают, ответил Андрей Вьюнов и указал, что средства определены исходя из максимальных значений - 700 останков ежегодно. «И в данном случае надо говорить об имеющихся братских захоронениях, о создании новых речи не идет», - уточнил он.

По его словам, сумма корректная, ее определяли вместе с поисковыми организациями.

«Если муниципалитет не использует средства, то какой порядок? Куда дальше они будут деваться?» - спросил депутат Олег Грицаев.

«Будут возвращаться в бюджет», - ответил Андрей Вьюнов.