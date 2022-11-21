Общество

Почти 90% россиян никогда не обращались к психологам – ВЦИОМ

Почти 90% россиян никогда не обращались к психологам. ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, посвященного потребности россиян в психологической помощи и поддержке.

По сравнению с прошлым годом в психологической поддержке стали чаще нуждаться 15% россиян, реже — лишь 2% (−6 процентных пунктов к данным 2018 года).

Две трети опрошенных ответили, что у них никогда не возникает потребности «поплакаться в жилетку» — со своими проблемами они справляются в одиночку (68%). Сегодня этот показатель максимален. Самостоятельность россиян в преодолении стрессовых ситуаций росла на протяжении девяти лет — с 2009 по 2018 год. Если в 2009 году справляться со стрессом своими усилиями был способен каждый пятый (20%), то в 2018 году — уже каждый второй (54%). У 13% россиян потребность в психологической помощи не изменилась по сравнению с прошлым годом. С 2009 года эта доля снизилась в четыре раза (53% в 2009 году).

Потребность поговорить по душам, получить психологическую помощь выросла в этом году у молодежи 18-24 лет (35%), жителей мегаполисов — Москвы и Санкт-Петербурга (24%), активных потребителей интернета (23%). По результатам июльского опроса ВЦИОМ, эти социально-демографические группы чаще других подвержены стрессу.

Справляться с проблемами самостоятельно чаще свойственно представителям старших возрастных когорт (45-59 лет — 73%, 60 лет и старше — 77%), жителям сел (75%) и активным телезрителям (75%).

Представления россиян об уровне общественного доверия к специалистам, оказывающим профессиональную психологическую помощь, за два года практически не изменились. Мнение о том, что доверие к таким специалистам осталось на прежнем уровне, разделяют 29% (2020 год — 27%). Четверть опрошенных полагают, что оно выросло (24%, 2020 год — 27%), а 8% — что снизилось. У 39% россиян ответ на этот вопрос вызвал затруднения.

Позитивные изменения в уровне общественного доверия психологам чаще видят женщины (29%), молодежь 18-34 лет (59-36%), граждане с высшим и неоконченным высшим образованием (29%), москвичи и петербуржцы (36%), а также активные потребители интернета (35%).

На восприятие влияет и личный опыт взаимодействия со специалистами: среди тех, кто когда-либо обращался за профессиональной психологической помощью, положительный ответ дали 40% опрошенных; среди тех, кто никогда не был на приеме у психолога/психотерапевта, — 20%.

Самостоятельность россиян в решении стрессовых ситуаций подтверждается слабым спросом на профессиональную психологическую помощь: 87% никогда не обращались к специалистам (психологам, психотерапевтам, психоаналитикам и прочее). С годами отмечается положительная динамика — спрос на данный вид услуг в российском обществе постепенно растет. За 13 лет доля тех, кто обращался за профессиональной психологической помощью, удвоилась (6% в 2009 году против 12% в 2022 году). Успешное решение проблемы отметили 8% россиян, неуспешное — 4%. То есть опыт взаимодействия со специалистами скорее положительный.

Опыт получения профессиональной психологической помощи чаще имеется у женщин (16% против 8% мужчин), молодежи 18-24 лет (23%), жителей обеих столиц и городов-миллионников (20% и 19% соответственно).

Абсолютное большинство представителей старшего поколения (92%), граждан со средним образованием и ниже (93% и 98% соответственно) и активных телезрителей (96%) никогда не обращались к специалистам за психологической помощью. Показатель также выше среди тех, кто предпочитает решать проблемы самостоятельно (93%).