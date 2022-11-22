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Московский блогер объявил сбор помощи батальону в ЛНР, где находится священник из Пскова

Известный московский блогер-диггер Даниил Давыдов объявил сбор помощи для 4-го батальона в Луганской области, где сейчас находится псковский священник Алексей Воронюк. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал видео, на котором военные рассказывают, в чем нуждаются.

Скриншот из видео Даниила Давыдова

«Наш товарищ - отец Алексей - сейчас добровольцем уехал на фронт. Многие мои друзья и товарищи так же работают над защитой границ нашей Родины. Но не всё гладко и просто, как хотелось бы. Требуется зимняя одежда, обувь и, хотя бы, один комплект резины на а.м. УРАЛ», - приводит слова блогера «МК в Пскове».

Он также отметил, что москвичам, петербуржцам и ребятам из средней полосы могут помочь родные, а для четвертого батальона «родные - это мы, россияне». На своей странице он указал реквизиты для перечисления денежных средств.

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Напомним, Даниил Давыдов знает псковского священника, настоятеля храма Успения с Пароменья Алексея Воронюка несколько лет. В 2019 году настоятель организовал для него экскурсию по подземелью башен Псковского кремля. На канале блогера видео об этом появилось 6 декабря.

Отец Алексей Воронюк находится в Луганской области почти месяц. Он уехал туда добровольно, чтобы помогать российским военнослужащим.