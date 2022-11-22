Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
борьба с наледью
новогодние корпоративы
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
Господин Рейтингомер
Бранч в «Покровском»
о переходе на четырёхдневку
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
поддержка мобилизованных членов профсоюза
рост тарифов
Электронная транспортная накладная
«Самовар» русское застолье
о работе ЛДПР и партийных инициативах
показания электросчетчиков
оборудование и кадры в санаториях
наша Маша
 
 
 
ещё Общество 22.11.2022 18:410 Опрос ПЛН-ТВ: Одобряют ли псковичи введение НВП в школах? 23.11.2022 07:000 Врач назвала продлевающие молодость продукты 22.11.2022 22:000 Терапевт рассказал о плюсах отсутствия температуры при простуде 22.11.2022 21:250 Московский блогер объявил сбор помощи батальону в ЛНР, где находится священник из Пскова 22.11.2022 21:200 ПЛН-ТВ: Экоурок в псковском лицее по авторской методике 22.11.2022 20:540 Выставка «Без срока давности. Суды истории» откроется в Усвятах
 
 
 
Самое популярное 18.11.2022 10:074 Николая Валуева госпитализировали в Москве 16.11.2022 10:579 Причины внезапной смерти школьника выясняют в Псковской области 19.11.2022 14:080 В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ 21.11.2022 17:141 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ 21.11.2022 19:542 Скончался раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Врач назвала продлевающие молодость продукты

23.11.2022 07:00|ПсковКомментариев: 0

Скорость процесса старения зависит от многих факторов и не в последнюю очередь зависит от качества нашего питания. Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева перечислила продукты, которые помогают продлить молодость организма.

«Процесс старения представляет собой хронический вялотекущий воспалительный процесс, связанный с образованием большого количества продуктов окислительного стресса и продуктов конечной гликации. Их образование вызывает так называемая провоспалительная диета, которая встречается у большинства наших соотечественников», — отметила врач 21 ноября в беседе с « Известиями ».

По ее словам, такая система питания соответствует западному уровню: обилие мяса и особенно продукты мясной гастрономии (переработанного мяса — колбасы, сосиски, пельмени и так далее), много соли, жира и сахара, фастфуд, снеки, сладкие напитки, усиление влечения к алкоголю. . Всё это приводит к развитию болезней и старению, предостерегла Михалева.

В противоположность этому существует противовоспалительная диета, которая помогает долго сохранять молодость организма и замедлять процесс старения. Во всем мире такая диета считается средиземноморской диеты.

«В первую очередь это употребление большого количества фруктов, зелени и овощей (не менее 500 грамм в день). Овощи и фрукты содержат клетчатку, витамины, минералы, а также огромное количество фитохимических веществ (их сейчас открыто несколько тысяч наименований), которые содержатся только в растительных продуктах и являются мощнейшими антиоксидантами. То есть они предотвращают окислительный стресс и системное воспаление, а значит, непосредственно приостанавливают процесс старения», — пояснила диетолог.

Не менее важным является употребление полезных масел — в их числе оливковое, льняное, соевое и подсолнечное. Однако следует соблюдать норму потребления, поскольку растительное масло — это самый калорийный продукт из всех ныне известных.

«Эти масла содержат кроме витаминов Е и К еще и полиненасыщенные жирные кислоты — омега-3, 6 и 9. Они обладают сильным противовоспалительным действием, защищают организм от атеросклероза и развития онкологических заболеваний, то есть помогают сохранять молодость и здоровье. Сюда же мы добавим орехи и семена, которые богаты той же омегой, белком и важными минералами», — продолжила Михалева.

Третья составляющая противовоспалительной диеты — это жирная рыба, содержащая витамин А и ценные омега-3 жирные кислоты (эйкозапентаеновую и докозагексаеновую). Они обеспечивают здоровое состояние мембран клеток, предотвращают образование холестериновых бляшек, помогают сохранить мышечную массу, здоровые суставы и молодость кожи. Кроме того, жирные кислоты предотвращают нейродегенеративные заболевания, например болезнь Альцгеймера.

«Четвертое место в сохранении молодости занимают цельнозерновые продукты. Это злаки, у которых сохранены оболочка зерна, эндосперм и зародыш. Они содержат большое количество клетчатки, которая играет роль в первую очередь в сохранении здоровья кишечника, улучшая перистальтику, микробный состав и предотвращая развитие онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, клетчатка дает возможность быстрее насытиться и не переедать, что в наше время очень актуально», — рассказала специалист.

На пятое место в рейтинге врач поместила нежирные молочные продукты и стакан сухого красного вина. Так, молочные продукты (в случае их естественной переносимости) являются повышенным вниманием к контролю за состоянием костей, а вино содержит суперантиоксидант ресвератрол. Однако здесь существует одно очень важное правило — умеренная заболеваемость Михалева.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли предложение главы МВД о создании медвытрезвителей в регионах?
В опросе приняло участие 100 человек
23.11.2022, 07:000 Врач назвала продлевающие молодость продукты 22.11.2022, 22:000 Терапевт рассказал о плюсах отсутствия температуры при простуде 22.11.2022, 21:420 Российскую учительницу наказали за вовлечение детей в издевательство над одноклассноком 22.11.2022, 21:341 Гражданина Латвии оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику Псковской таможни
22.11.2022, 21:250 Московский блогер объявил сбор помощи батальону в ЛНР, где находится священник из Пскова 22.11.2022, 21:230 Приём заявок на участие в конкурсе «Караоке пой» стартовал в Псковской области 22.11.2022, 21:200 ПЛН-ТВ: Экоурок в псковском лицее по авторской методике 22.11.2022, 21:140 Участок дороги в Порховском районе в 2023 году отремонтируют по нацпроекту
22.11.2022, 21:110 Продолжается монтаж газопровода «Новоржев - Пушкинские Горы» 22.11.2022, 21:040 Водоснабжение появилось на двух улицах в Новосокольниках благодаря судебным приставам 22.11.2022, 20:540 Выставка «Без срока давности. Суды истории» откроется в Усвятах 22.11.2022, 20:490 Первые занятия провели в Центре общения граждан старшего поколения в Невеле
22.11.2022, 20:460 Госдума приняла во втором чтении проект о заморозке накопительной части пенсии 22.11.2022, 20:380 Морозы до 9 градусов прогнозируют в Псковской области 23 ноября 22.11.2022, 20:350 Застолье в себежской Идрице закончилось кражей денег из куртки гостя 22.11.2022, 20:280 Горячая линия по вопросам взыскания алиментов состоится в Псковской области 
22.11.2022, 20:240 Активисты попросили Минкульт запретить мероприятия по мотивам Гарри Поттера 22.11.2022, 20:190 Труп мужчины нашли в пруду в Печорском районе 22.11.2022, 20:190 Борис Елкин объяснил сложность развития городских окраин Пскова 22.11.2022, 20:050 Завод «Полипласт» приступает к строительству очистных сооружений в Плюсском районе
22.11.2022, 20:000 Интерактивную карту пунктов сбора гуманитарной помощи создали в Псковской области 22.11.2022, 19:580 Бизнесмен оценил перспективы российской экономики в ближайшие годы 22.11.2022, 19:490 «Гонки по вертикали»: визиты недели, партийные междусобойчики и ожидание оргвыводов. ВИДЕО 22.11.2022, 19:440 Псковичи могут помочь семье умершего в результате ранения на СВО священника
22.11.2022, 19:260 Лестницу на колокольню восстановили церкви начала XX века в плюсском Посолодино 22.11.2022, 19:080 Мужчину в серой куртке продолжают искать в Великих Луках 22.11.2022, 18:500 ДТП существенно затруднило движение в центре Пскова. ВИДЕО 22.11.2022, 18:410 Опрос ПЛН-ТВ: Одобряют ли псковичи введение НВП в школах?
22.11.2022, 18:250 Иностранца будут судить в Пустошке за избиение человека до смерти 22.11.2022, 18:240 Уборка снега на дорогах в Псковском районе идёт в усиленном режиме 22.11.2022, 18:121 Областной суд признал законным решение оштрафовать Дениса Камалягина* за дискредитацию ВС РФ 22.11.2022, 18:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 ноября
22.11.2022, 17:590 Круглый стол «ЕДГ – 2023: предыдущий опыт и тенденции». ФОТОРЕПОРТАЖ 22.11.2022, 17:500 Выход на лёд запретили в Себежском районе 22.11.2022, 17:470 Более 250 кубометров мусора вывезли с новоржевских свалок за два дня 22.11.2022, 17:310 Делегация Псковской области участвует во Всероссийском съезде реставраторов
22.11.2022, 17:261 «Опасный сорняк»: помогут ли штрафы побороть борщевик? 22.11.2022, 17:250 141 год назад в Пскове впервые начал действовать водопровод 22.11.2022, 17:140 Астрофотограф запечатлел переменную облачность над Иверским скитом в Печорском районе. ВИДЕО 22.11.2022, 17:030 Тушенка от «Деревни Соловьи» получила диплом конкурса «100 лучших товаров России»
22.11.2022, 16:581 Доставка товаров из интернет-магазинов стала одной из самых популярных услуг Почты России 22.11.2022, 16:561 Почти 90% россиян никогда не обращались к психологам – ВЦИОМ 22.11.2022, 16:460 Приговор в отношении экс-директора псковского государственного медиахолдинга вступил в силу 22.11.2022, 16:410 «Аэрофлот» в декабре откроет полёты из Петербурга в Стамбул и Анталью
22.11.2022, 16:391 Если не греют батареи: как добиться тепла в квартире 22.11.2022, 16:340 Toyota и Chery столкнулись на Запсковье 22.11.2022, 16:330 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ. ВИДЕО 22.11.2022, 16:320 Сотрудники МЧС отреагировали на просьбу спасти лебедей на реке Великой
22.11.2022, 16:300 Пропавшую более месяца назад великолучанку нашли живой 22.11.2022, 16:290 Оформлять письмо Деду Морозу по правилам почтовой связи призвали псковичей 22.11.2022, 16:280 Псковичи смогут получать дополнительные бонусы за волонтёрство 22.11.2022, 16:270 Посвященная Отечественной войне 1812 года выставка откроется в Пскове
22.11.2022, 16:210 Бюджет Псковской области на 2023 год останется социально ориентированным - Алексей Севастьянов 22.11.2022, 16:090 Сладкая жижа и колпачок вместо иглы: как в Пскове прививают назальной вакциной от COVID-19 22.11.2022, 16:030 «Собственной персоной»: Борис Елкин о кадровых перестановках и новой структуре администрации Пскова. ВИДЕО 22.11.2022, 15:510 «Гонки по вертикали»: визиты недели, партийные междусобойчики и ожидание оргвыводов
22.11.2022, 15:431 Прокуратура подготовила отрицательное заключение на законопроект о бюджете Псковской области на 2023 год 22.11.2022, 15:390 Внешние отделочные работы завершили в бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове 22.11.2022, 15:350 Патриарх Кирилл выразил соболезнования по случаю кончины священника псковской дивизии 22.11.2022, 15:260 В Псковской области поддержали инициативу карельских депутатов о выплате мобилизованным из федерального бюджета
22.11.2022, 15:260 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» взобрались на скалодром 22.11.2022, 15:140 Пожилая россиянка убила дочь из-за «голосов в голове» 22.11.2022, 15:130 Органы МСУ в Псковской области наделят полномочиями по увековечению памяти погибших при защите Отечества 22.11.2022, 15:062 Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнут весной
22.11.2022, 15:000 Столетию «Михайловского» посвятили праздник в петербургском архиве академии наук 22.11.2022, 15:000 Под местным наркозом 22.11.2022, 14:550 МТС проведёт бесплатные вебинары для псковских IT-специалистов и логистов 22.11.2022, 14:530 Chevrolet врезался в Тoyota на нерегулируемом перекрёстке в Пскове. ФОТО
22.11.2022, 14:430 Задачи нового руководителя банно-прачечного комбината перечислил глава Пскова 22.11.2022, 14:370 Федеральный проект «Единой России» для женщин запускают в Псковской области 22.11.2022, 14:280 Программу льготного автокредитования в России продлили на 2023 год 22.11.2022, 14:200 Зачисленному в ряды псковских мобилизованных добровольцу из Петербурга предложили обратиться в прокуратуру
22.11.2022, 14:110 Врач скинул медсестру с 25-го этажа на Урале 22.11.2022, 14:070 Прокуратура выявила нарушения в вагонном депо «Великие Луки» 22.11.2022, 14:000 Американская компания Nvidia объявила об уходе с российского рынка 22.11.2022, 13:490 Вечер памяти поэта и прозаика Натальи Лаврецовой пройдёт в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru