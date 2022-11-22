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Общество

Киберэксперт рассказал о самых опасных паролях

23.11.2022 07:14|ПсковКомментариев: 0

На рост активности киберпреступников вопросы частной информационной безопасности стали как никогда актуальными. Утечки информации в крупных компаниях и сервисах только «подливают масло в огонь» и вызывают закономерные вопросы: если обширные отрасли не сохраняют наши данные под замком, то что простому человеку остается? Как минимум, грамотно выбрать пароль, рассказал агентству «Прайм» руководитель направления центра компетенций по интеграции безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.

Он заверил, что начало стоит именно с паролей, которые вы приняли, сказал эксперт. По статистике, на взлом типов паролей уходят считанные минуты и секунды. В группу риска (самые образцы паролей) входят пароли из серии того, что вы обнаружили на клавиатуре, и в таком же порядке набирает: 123456789; клавиатура; пароль; 111111; абв123; пароль1; qazwsxedc123 и так далее.

Степанов обратил внимание, что есть определенные алгоритмы, которым необходимо следовать, чтобы снизить риск взлома и при этом не попасть в ситуацию, когда сложность комбинации в запоминании настолько велика, что приходится записывать все на листке бумаги. Так, к базовым можно отнести правило создавать пароль длинной не менее восемь символов разного регистра с включением букв и обязательным использованием специальных символов.

«Для удобства запоминания можно взять первые три слова любимого стихотворения или песни, каждое слово записать с большой буквы и добавить в комбинацию цифры и спецсимволы», — посоветовал эксперт.

Степанов обратил внимание, что к расширенным настройкам можно отнести подключение двухфакторной аутентификации с помощью телефона или специального приложения, если есть такая возможность.

Он также порекомендовал не забывать о таком важном моменте, как «цифровая гигиена»: ведь все в этом мире меняется крайне стремительно, и пароли не исключение.

«Возьмите за правило менять пароли с определенной периодичностью», — подытожил эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей
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