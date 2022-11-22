Общество

Учащиеся псковского СИЗО написали письма своими матерям

Классный час, посвящённый Дню матери, прошёл в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове в преддверии праздника. Учащиеся написали письма своими матерям и своими руками сделали поздравительные открытки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Этот урок имел особое значение. В этот раз "разговор о важном" затронул каждого, ведь тема семьи очень личная. Все свои эмоции и чувства учащиеся выразили в письмах-сердечках, поблагодарив матерей за любовь и заботу», - рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева.

Далее ученики посетили виртуальную картинную галерею. Они познакомились с работами известных художников, изображавших материнство, а также рассмотрели духовную живопись, во главе которой стоит мать и дитя.

«Праздник, посвящённый мамам, отмечается во многих странах мира. У нас, в России, это последнее воскресенье ноября. Поэтому не стесняйтесь в этот уже по-зимнему холодный день благодарить своего самого близкого, дорогого, родного человека – маму за то, что она подарила вам жизнь, заботится и очень любит вас», - добавила классный руководитель.