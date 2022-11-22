Общество

Сбер отмечает рост спроса на цифровую трансформацию среди корпоративных клиентов

Среди корпоративных клиентов Сбербанка крупного и среднего бизнеса растет спрос на цифровую трансформацию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, об этом заявил директор департамента развития корпоративного бизнеса Дмитрий Трофимов, выступая на форуме РБК Tech.

По словам эксперта, сейчас у банка более 500 совместных проектов по внедрению цифровой трансформации в компаниях крупного и среднего бизнеса, и все они приносят эффект. При этом около четверти из них имеют амбицию роста выручки в разы в первые 2-3 года.