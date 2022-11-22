Общество

Семья мобилизованного получила материальную помощь из резервного фонда правительства Псковской области

Мобилизованным, военнослужащим и их семьям продолжают помогать в Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Центр поддержки семей мобилизованных продолжает выездную работу с военнослужащими 76-й дивизии. К специалистам обратился мужчина из Карелии и попросил помочь с заготовкой дров его отцу. Мы связались с администрацией Лоухского муниципального района, передали просьбу, и колотые дрова были доставлены по адресу. Благодарю коллег за взаимодействие», - написал Михаил Ведерников.

В частном порядке было рассмотрено обращение супруги мобилизованного по оказанию материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией. Средства выделили из резервного фонда правительства области, семью взяли под опеку специалисты соцзащиты.

Губернатор добавил, что ЦУР вместе с региональным Ресурсным центром добровольчества создали интерактивную карту пунктов сбора гуманитарной помощи для военнослужащих. На карте можно узнать адрес пункта в каждом районе.