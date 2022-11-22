Общество

Великолучане стали финалистами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»

В Уфе наградили победителей Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая - 2022». Великолукская школа №6 имени Героя Советского союза А. В. Попова вошла в число финалистов. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в своём Telegram-канале.

Фото: Николай Козловский

«Они достойно прошли индивидуальный конкурс школьных поваров "Кулинарный баттл", блицтурнир "Три вопроса от родителей", квест-практикум "Безопасный пищеблок", а также приняли участие в выставке тематических столов "Школьное питание 3.0"», - прокомментировал глава города.

Помимо этого для конкурсантов была организована научно-практическая конференция «Школьная столовая как экосистема здорового питания обучающихся», на которой обсудили вопросы совершенствования школьного меню, формирования правильного пищевого поведения у детей. Одна из ключевых тем конференции - участие родителей в организации горячего питания школьников.

«Теперь школа №6 во главе с директором Натальей Михайловной Любавиной ждёт суперфинала в Москве! Желаю великолучанам только победы», - добавил Николай Козловский.

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Третий год подряд по инициативе министерства просвещения России проводятся профессиональные состязания школьных поваров и специалистов в области питания. В этом году в конкурсе принимали участие более 400 участников из 75 регионов России.

Напомним, в великолукской школе №6 введено питание по выбору: ученики могут выбрать обед из нескольких разных блюд.