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Общество

Участвующих в спецоперации контрактников в Псковской области предлагают освободить от уплаты транспортного налога

23.11.2022 11:44|ПсковКомментариев: 1

Внесение изменений в региональный закон «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области» рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев рассказал, что предлагается установить льготу по транспортному налогу в виде освобождения от его уплаты военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту, при условии их участия в специальной военной операции или супругов таких военнослужащих за один легковой автомобиль за налоговые периоды 2021 и 2022 годов.

Также проектом закона предлагается уточнить действующую норму о предоставлении льготы по транспортному налогу в виде освобождения от его уплаты граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, или их супругов за налоговый период 2022 года.

По словам председателя комитета, за период с октября по 18 ноября 2022 года  призывной комиссией по мобилизации Псковской области отменены решения призывных комиссий по мобилизации муниципальных образований области в отношении 44 мобилизованных граждан. Принятие таких решений влечет увольнение граждан с военной службы и их возвращение домой.

Учитывая указанные обстоятельства, проектом закона предусматривается предоставление льготы по транспортному налогу                    в виде освобождения от его уплаты за налоговый период 2022 года только для граждан, призванных на военную службу по мобилизации, при условии их участия в специальной военной операции или супругов таких граждан, объяснил Андрей Михеев.

Соответственно мобилизованные граждане, не участвующие (не участвовавшие) в специальной военной операции, не будут освобождены от уплаты транспортного налога за налоговый период 2022 года. При этом право на освобождение от транспортного налога за налоговый период 2021 года за ними или за их супругами сохраняется.

Проект закона области в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» не содержит положений, требующих проведения оценки регулирующего воздействия.

У депутатов не возникло вопросов к законопроекту. Комитет рекомендовал областному Собранию принять законопроект в двух чтениях на сессии 24 ноября.

Пресс-портрет
Михеев Андрей Сергеевич Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике
Теги: #псковское областное собрание #транспортный налог #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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