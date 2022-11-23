Общество

«Дом Советов»: Игорь Дитрих о подготовке проекта областного бюджета. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 ноября. Гость студии – заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий круг вопросов, связанных с деятельностью регионального парламента, в частности, подготовку проекта областного бюджета, реализацию программы догазификации, обеспечение доступности медпомощи и решение актуальных проблем 11-го округа, интересы которого в региональном парламенте представляет Игорь Дитрих.