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Дмитрий Шахов принял участие в работе Всероссийского совета уполномоченных по правам человека

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в работе Всероссийского Координационного совета региональных уполномоченных по правам человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского омбудсмена.

Фото здесь и далее: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Псковской области

В заседании в Москве под председательством уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой приняли участие 82 уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. Впервые на нем присутствовали омбудсмены из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики – Дарья Морозова и Виктория Сердюкова.

В ходе работы региональные омбудсмены обсудили вопросы обеспечения прав человека в области миграции и соблюдения прав граждан в условиях специальной военной операции и частичной мобилизации.

В работе Всероссийского Корсовета, который проводится в соответствии с федеральным конституционном законом, приняли участие и выступили с докладами, а также ответили на актуальные вопросы региональных омбудсменов представители Совета Безопасности России, администрации президента РФ, федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации и Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, Главной военной прокуратуры РФ, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Российского Красного Креста и Федерация мигрантов России.

Перед началом работы Корсовета с приветствием к его участникам обратился руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, который подчеркнул, что за 25 лет институт уполномоченного по правам человека доказал свою востребованность и состоятельность, зарекомендовал себя как действенный инструмент защиты прав граждан.

Всероссийский координационный совет, в состав которого входят все уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, проходит ежегодно в режиме конструктивного диалога в целях поддержания высокого уровня функционирования системы государственной правозащиты.

Региональные омбудсмены заслушали выступления по обеспечению прав в сфере миграции и по второму вопросу, касающегося обеспечения соблюдения прав граждан в условиях специальной военной операции и частичной мобилизации.

По результатам обсуждений и анализа правоприменительной практики на Всероссийском корсовете российские омбудсмены обменялись практикой работы, выработали согласованную стратегию и тактику действий, направленные на защиту прав и свобод граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства по рассмотренным вопросам, а также с учетом информации, полученной от представителей федеральных органов власти, подготовили рекомендации федеральным органам законодательной и исполнительной власти, главам субъектов Российской Федерации и региональным законодательным органам, полномочным представителям президента Российской Федерации в федеральных округах по совершенствованию законодательства.