Андрей Турчак: Новый год - праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства

Новый год - праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Фото: пресс-служба партии «Единой России»
«Единая Россия» установит во всех пунктах временного размещения в регионах, где живут люди с Донбасса, новогодние елки и устроит праздник для детей. «Нашим губернаторам – секретарям реготделений – мы рекомендуем пригласить на губернаторские елки, в том числе, детей, чьи папы сейчас на фронте. Будет и традиционная "Елка желаний"», - продолжил Андрей Турчак.
«И у наших парней на передовой, несмотря на все сложности, с которыми им приходится сталкиваться, тоже должен быть праздник. Даже в полевых условиях. Обязательно поздравим их с Новым годом и передадим поздравления из дома», - резюмировал он.