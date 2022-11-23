Общество

Андрей Турчак: Новый год - праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства

Новый год - праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Фото: пресс-служба партии «Единой России»

«Его отмечали даже в тяжелейшие для нашей страны годы Великой Отечественной войны, проводили детские елки. Не с размахом, скромно, но все это было. Да, дорогостоящие корпоративы с участием звезд шоу-бизнеса сейчас неуместны. Но новогодняя атмосфера, прежде всего для детей, должна быть. Как и традиционные детские елки, благотворительные мероприятия и другие форматы, которые позволят людям немного отвлечься, почувствовать наступление праздника, поздравить своих близких и родных, друзей», - отметил он.

«Единая Россия» установит во всех пунктах временного размещения в регионах, где живут люди с Донбасса, новогодние елки и устроит праздник для детей. «Нашим губернаторам – секретарям реготделений – мы рекомендуем пригласить на губернаторские елки, в том числе, детей, чьи папы сейчас на фронте. Будет и традиционная "Елка желаний"», - продолжил Андрей Турчак.

«И у наших парней на передовой, несмотря на все сложности, с которыми им приходится сталкиваться, тоже должен быть праздник. Даже в полевых условиях. Обязательно поздравим их с Новым годом и передадим поздравления из дома», - резюмировал он.