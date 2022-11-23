Общество

На тему увеличения лечащихся за пределами региона пациентов высказался Игорь Дитрих

На тему предусмотренного в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования увеличения пациентов, получающих лечение за пределами Псковской области, высказался заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Каждый год при рассмотрении бюджета ФОМС я задаю этот вопрос председателю комитета. Во мне борются даже три человека: доктор, чиновник и пациент. Сегодня выскажусь все-таки с точки зрения пациента. То, что большому количеству нашего населения стало доступно получать высокотехнологичную помощь за пределами области в федеральных клиниках по квотам, для пациента это хорошо. У него есть выбор», – отметил гость студии.

Игорь Дитрих также уточнил, что в последнее время лист ожидания для лечения за пределами области очень сократился. По его словам, раньше это были годы, а сейчас даже при специфичности заболевания в течение года пациент попадает «в самые хорошие руки».

«Да, есть часть пациентов, которых мы могли бы вылечить, но у нас бездефицитный бюджет. Медицинские учреждения получают госзаказ, и превысить госзаказ - это неприемлемо для учреждения с точки зрения чиновников. Им не до конца оплачивают. С 2019 года бюджет бездефицитный. При этом в целом по области просроченная задолженность в 2021 году у лечебных учреждений была 337 миллионов 991 рубль, а в этом году, уже на 1 октября, – 517 миллионов рублей. Кредиторская задолженность за год увеличилась почти в два раза. Больше всего – в лечебных учреждениях, где оказывается самая высокотехнологичная помощь, то есть в тех учреждениях, куда каждый хотел бы попасть. Парадокс», – заключил депутат.