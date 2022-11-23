Общество

Штрафы для граждан за борщевик на участке рассмотрели в областном Собрании

Законопроект, предполагающий усиление мер по предотвращению распространения сорного растения «Борщевик Сосновского», обсудили на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов отметил, что проектом закона предусматривается административная ответственность за непроведение собственниками и арендаторами земельных участков мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского.

Предложенный размер штрафа для граждан составляет от двух до трёх тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. При повторном привлечении к административной ответственности в течение года штрафные санкции ужесточаются - в этом случае максимальные штрафы составляют пять, пятнадцать и сто тысяч рублей соответственно.

Составлять протоколы об административных правонарушениях будут должностные лица органов местного самоуправления.

«Инициатива очень разумная, - согласился председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов. - Активно боремся с борщевиком, тратим на это серьезные денежные средства. Есть орган, который может накладывать штрафы, - Россельхознадзор, но ему неинтересны "маленькие" собственники, которые имеют участки в регионе, а сами проживают за пределами области».