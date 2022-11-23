Общество

Детям мобилизованных могут выделить бюджетные места в российских вузах

Места для детей мобилизованных могут предусмотреть в 2023 году в вузах России. Соответствующий пункт включён в проект бюджета на следующий год, принятый Госдумой во втором чтении.

Как уточнил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, средства на обеспечение детей мобилизованных бесплатными местами в вузах будут предусмотрены также в бюджетах на 2024 и 2025 годы, пишет RuNews24.

Поступить на бесплатное бюджетное место сможет абитуриент, если один из его родителей находится в зоне специальной военной операции. Возможно, также льгота коснется и тех, чьи родители вернулись со спецоперации на Украине.