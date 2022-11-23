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Общество

Разработчик FIFA и Need For Speed полностью покинул Россию

24.11.2022 08:09|ПсковКомментариев: 0

Американская корпорация Electronic Arts полностью покинула Россию. Она разработала такие игры, как FIFA, Need For Speed, F1 («Формула-1»).

«EA больше официально не представлены в России», — цитируют источник, близкий к компании, «Известия».

Это подтвердил и экс-сотрудник агентства, которое раньше отвечало за продвижение Electronic Arts в России. По его словам, компания перенесла все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ, в свой офис в Польше. Эту информацию подтвердил и собеседник издания в одной крупных киберспортивных организаций.

Electronic Arts объявила о приостановке продаж своих игр в РФ и Белоруссии 4 марта этого года. С тех пор новые продукты студии не появлялись в отечественных магазинах. Из отчета компании Electronic Arts по итогам финансового года, опубликованном в мае, стало известно, что американская корпорация не вернется на российский рынок как минимум до апреля 2023 года. В документе было отмечено, что это лишь предположение, однако EA готова к такому развитию событий.

«Закрытие представительства в России создаст дополнительные сложности для региональных партнеров компании. Они не смогут оперативно связываться с Electronic Arts и решать возникшие вопросы, связанные с технической поддержкой. В частности, если у пользователей возникнут проблемы с уже приобретенной игрой, работой ее онлайн-функций, обратиться за помощью в настройке приложения будет не к кому», — подчеркнул директор по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

Он добавил: помимо техподдержки, игроки лишаются и бонусов. Например, если раньше пользователь испытывал какие-то проблемы с игрой от EA, то ему в качестве компенсации могли начислить игровую валюту.

Теги: #компьютерные игры
Источник: Псковская Лента Новостей
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