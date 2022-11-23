Общество

В России хотят ввести штраф за нарушение правил выгула опасных собак

К внесению в Госдуму подготовили законопроект «Об изменениях в КоАП РФ». Документом предлагается ввести новую статью «Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах».

За нарушение правил хозяев намерены наказывать штрафом от 1 до 3 тысяч рублей, сообщают «Известия».

«Сейчас запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь в отдельных субъектах РФ на уровне регионального или местного законодательства, а меры ответственности за нарушение и не прописаны практически нигде», — отмечают авторы в пояснительной записке.

Многочисленные примеры нападения домашних собак на людей и на других животных подкрепляются данными Роспотребнадзора.

«Из года в год число таких нападений не снижается. Так в 2022 году их было зафиксировано более 42 тысяч», — уточняется в пояснительной записке.

В связи с этим авторы инициативы предлагают наделить органы МВД полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению административных дел по указанному составу, а также ввести штрафные санкции к хозяевам питомцев.