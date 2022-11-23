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Общество

Ольгу Евстигнееву и Юрия Михайлова наградили за работу с профсоюзами

24.11.2022 09:54|ПсковКомментариев: 0

Профсоюзных активистов в Пскове наградили дипломами «За содружество с профсоюзами». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

За заслуги перед профсоюзным движением Псковской области и развитие системы социального партнёрства дипломом «За содружество с профсоюзами» награждены председатель комитета по социальной защите правительства Псковской области Ольга Евстигнеева и исполняющий обязанности генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов. 

Награды им вручил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов совместно с председателями отраслевых профсоюзов - автотранспорта и дорожного хозяйства Василием Дворниченко, государственных учреждений и общественного обслуживания Татьяной Победовой.

«Хорошо, когда у профсоюза есть такие надёжные друзья! Нам уже удалось много пройти и сделать сообща, а сколько еще предстоит впереди! Работаем во благо членов профсоюза! Единство! Солидарность! Справедливость!» - отметил Игорь Иванов.

Теги: #регион60 #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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