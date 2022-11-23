Общество

Корпоративный портфель онлайн-кредитования в Сбербанке составит к концу года полтриллиона рублей

Корпоративный портфель кредитов Сбербанка, которые выдаются онлайн, к концу 2022 года составит полтриллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Речь идет о кредитах бизнесу, решение по которым осуществляется с применением искусственного интеллекта. Об этом в ходе собственной конференции по искусственному интеллекту AI Journey сообщил журналистам заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Основным драйвером роста кредитного портфеля онлайн-продукта выступает сегмент АПК, на втором месте — розничная торговля, на третьем — лёгкая промышленность.

«Цифровизация кредитного процесса и улучшение клиентского пути является для нас фокусом развития. Именно поэтому мы оперативно обучили и адаптировали AI-модели под новые условия, что позволило нам продолжать предоставлять клиентам крупного и среднего бизнеса продукты онлайн-кредитования. Если во втором квартале 2022 мы еще не наблюдали высокую активность в кредитования клиентов среднего и крупного бизнеса с применением AI-моделей от сопоставимых значений прошлого года, то к концу текущего года мы ожидаем, что доля таких сделок принятия решения превысит 60%. Отмечу, что по сегменту малого и микробизнеса этот показатель уже достиг 70%», - отметил заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey проходит 23–24 ноября 2022 года. Два дня подряд на ней будут выступать ведущие исследователи, учёные и предприниматели, технические специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения, представители органов власти и организаций в сфере устойчивого развития.