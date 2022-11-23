Общество

Зарплаты в опочецком «Теплоресурсе» вырастут благодаря коллективному договору

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в подписании коллективного договора на муниципальном унитарном предприятии Опочецкого района «Теплоресурс». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«Всё состоялось, а это значит, что уже в начале следующего года работники предприятия получат повышенную заработную плату, исходя из ставки, определённой Федеральным отраслевым соглашением в сфере ЖКХ. В целом определены дополнительные выплаты, льготы и гарантии, а значит работники будут защищены», - написал Игорь Иванов.

Он поблагодарил профсоюзный комитет, лично руководителя предприятия Александра Мишина за проделанную работу. «Важно, когда все настроены на результат!» - подчеркнул глава Псковского облсовпрофа.