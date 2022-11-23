Общество

«Не просто локальная проблема, а катастрофа»: псковский педагог придумала проект борьбы с гаджетозависимостью

Мы часто слышим, что дети стали слишком много сидеть за компьютером и в телефонах. Явление это в современном мире стало привычным и уже как будто никого не волнует. Мамы дают своим детям гаджет в автобусе, поликлиниках, во время мытья посуды или разговора по телефону – лишь бы ребенок сидел тихо и не мешал. И вроде бы удобная вещь – малыш играет, мама отдыхает. Но последствия таких игр могут быть катастрофическими. Об этом не понаслышке знает директор псковского Семейного центра «Индиго» Ирина Стахова, которая много лет работает с детьми и наблюдает, как меняется их поведение в результате приобретенной зависимости.

Фото: псковский Семейный центр «Индиго»

Руководитель детского центра придумала проект, который успешно возвращает детей из виртуального в реальный мир. Он называется «Краски детства - профилактика гаджет-зависимости (компьютерной зависимости) у детей и подростков», и реализовать его получилось на средства Фонда президентских грантов. Подробности здесь>>>