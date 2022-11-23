Общество

Полиция начала операцию «Надзор» в Псковской области

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» началась в Псковской области. Она пройдёт на территории региона в период с 24 по 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Сотрудники органов внутренних дел осуществят целый комплекс мероприятий профилактического характера, направленных на предупреждение совершения противоправных действий гражданами, состоящими под административным надзором, а также на повышение эффективности деятельности подразделений полиции и ведомств по контролю за соблюдением поднадзорными лицами установленных судом ограничений», - рассказали в УМВД.

Цель операции - снижение уровня повторной преступности среди граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Особое внимание уделят работе по установлению местонахождения людей, уклоняющихся от административного надзора, а также выявлению граждан, формально подпадающих под действие административного надзора.