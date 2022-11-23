Полиция начала операцию «Надзор» в Псковской области

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» началась в Псковской области. Она пройдёт на территории региона в период с 24 по 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Цель операции - снижение уровня повторной преступности среди граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.
Особое внимание уделят работе по установлению местонахождения людей, уклоняющихся от административного надзора, а также выявлению граждан, формально подпадающих под действие административного надзора.