Акция на сметану и обезжиренный творог «Прасковья Молочкова» действует в «Магните»

Псковичи могут приобрести продукцию из ассортимента «Прасковьи Молочковой» по акционным ценам в магазинах федеральной сети «Магнит». Скидки продлятся до 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.
В частности, акция действует на следующие товары:
- сметана ГОСТ 20% жирности (стакан 300 г) - 94,99 рубля (цена без скидки 119,99 рубля),
- обезжиренный творог (контейнер 300 г) - 114,99 рубля (цена без скидки 129,99 рубля).
«Экономить вкусно с "Прасковьей Молочковой"!» - добавил производитель.