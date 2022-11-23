Рейтинг системы подготовки специалистов в области науки о данных и машинного обучения запустят в России

В ходе международной конференции AI Journey 2022, организованной Сбером, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин анонсировали старт первого в стране исследования современной российской системы подготовки специалистов в области науки о данных и машинного обучения (DS/ML), которое проведет Альянс в сфере искусственного интеллекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
По результатам опроса работодателей и студентов, а также данных по вузам из открытых источников, эксперты Альянса составят публичный рейтинг высших учебных заведений, которым смогут воспользоваться абитуриенты при выборе программы обучения.
Учебные заведения, попавшие в рейтинг Альянса в сфере ИИ, смогут оценить свои сильные стороны и определить перспективные точки роста, сделав акцент на обучении компетенциям, наиболее значимым для выпускников при трудоустройстве.
Компании, которые активно применяют искусственный интеллект и машинное обучение, благодаря рейтингу подробнее узнают об особенностях существующих образовательных программ. Принимая участие в опросе Альянса, они также получат возможность рассказать о том, какие навыки считают наиболее важными, и со временем это позволит вузам точнее адаптировать свои курсы под требования рынка.
Альянс в сфере искусственного интеллекта уделяет большое внимание совершенствованию системы подготовки DS/ML-специалистов: ранее эксперты ассоциации разработали Базовую модель компетенций в этой области, а также регулярно проводят профессионально-общественную аккредитацию программ обучения. Рейтинг вузов станет еще одним шагом к созданию прозрачного рынка образовательных услуг, который отвечает современным запросам со стороны бизнеса и абитуриентов.
Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Компании альянса — Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK, МТС и РФПИ. Миссия ассоциации — быть центром развития ИИ в России и обеспечивать технологическое лидерство нашей страны и компаний Альянса на глобальном технологическом рынке.