Общество

Невельчане жалуются на порчу дорог в ходе догазификации

Жалобы жителей Невельского района на работы по догазификации озвучил депутат Псковского областного Собрания Виктор Иващенко в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, от жителей Невельского района поступило обращение о том, что «Газпром» нарушает проектно-сметную документацию. Местные жители указывают на то, что инфраструктура нарушена в процессе выполнения договоров и не восстанавливается, все ложится на плечи муниципалитета.

«Если мы нарушаем полотно, раскапываем улицу, мы его потом восстанавливаем», - ответил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников и пояснил, что где еще не сделали - сделают. Он добавил, что проверит информацию по Невельскому району.