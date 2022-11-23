Общество

Трижды женатого бывшего мужа ищет россиянка в Псковской области

Владимира Галанина ищет бывшая жена Людмила в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина указала, что мужчина родился в 1941 году. Искать его следует в Белоруссии или в Псковской области.

«Ищу любимого человека, бывшего мужа. Бог не давал нам детей. Я нашла у него письмо от его мамы, в котором она писала, что если я не могу забеременеть, чтобы он разводился. Я собрала свои вещи и уехала. Он мне не писал и не звонил. Нас развели, на развод он не пришёл. Знаю, что он 3-й раз женат, а детей нет ни от одного брака. Связь с ним утрачена. Просьба помочь в поисках», - написала она в программу «Жди меня».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно отыскать по номеру №1769675.