Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня «соображать на троих» будут Александр Савенко, Сергей Васильев и Олег Добрынин. Они будут говорить о старте кампании по выборам губернатора Псковской области и искать ответы на вопросы: предсказуем ли результат, есть ли шансы у оппозиции и какой будет процедура голосования (ДЭГ, трехдневное голосование).

Если вам есть, что сказать по теме программы, звоните по телефону прямого эфира – 56-73-72.