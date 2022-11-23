Общество

Семь новых передвижных медкомплексов получит Псковская область

Семь передвижных медицинских комплексов дополнительно поступят в Псковскую область. Распоряжение о распределении по регионам спецтранспорта подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Основная часть машин предназначена для оснащения мобильных медицинских бригад по оказанию первичной медико-санитарной помощи. Один комплекс предназначен для работы бригад по проведению профилактических медосмотров.

В правительстве напомнили, что работа по повышению доступности медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов страны проводится по поручению президента России. Всего в 68 регионов в ближайшее время дополнительно поступит около 300 передвижных медицинских комплексов, которые будут работать в небольших населённых пунктах. В федеральном бюджете на эти цели в 2022 году предусмотрено 2,75 миллиарда рублей.