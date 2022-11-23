Общество

Преподавателя назначили мировым судьей в Псковской области

Двух мировых судей назначили депутаты Псковского областного Собрания по итогам тайного голосования на сессии 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, на неограниченный срок полномочий на должность мирового судьи судебного участка №5 Дновского района назначили Дмитрия Жежеруна 1986 года рождения. Он имеет 9-й квалификационный класс, стаж в области юриспруденции - 13 лет. Работает мировым судьей с декабря 2019 года.

На трехлетний срок полномочий на должность мирового судьи судебного участка №33 в Великих Луках назначили Ирину Белоногову 1987 года рождения. У нее 7-й квалификационный класс, юридический стаж - 10 лет. Является старшим преподавателем кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России.

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Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил Дмитрия Жежеруна и Ирину Белоногову с назначением и пожелал им успешной работы и справедливого правосудия.