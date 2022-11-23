Общество

Назначен новый член Общественной палаты Псковской области

Нового члена Общественной палаты Псковской области назначили депутаты Псковского областного Собрания по итогам тайного голосования на сессии 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Им стал руководитель местного отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братств» Александр Кривотулов. Его кандидатуру поддержал 21 депутат, против проголосовал один парламентарий.

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Напомним, ранее депутаты Псковского областного Собрания досрочно прекратили полномочия члена Общественной палаты Псковской области Юрия Бурлина, который был избран депутатом Псковской городской Думы, в связи с чем было принято решение провести отбор кандидатов для избрания членом региональной Общественной палаты на 2021 – 2024 годы.