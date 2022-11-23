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Общество

Сбер к концу года рассчитывает нарастить портфель кредитов девелоперам до 3 трлн рублей

24.11.2022 14:14|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк (MOEX: SBER) к концу 2022 года планирует нарастить портфель кредитов девелоперам жилья до 3 трлн рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов. 

«В связи с изменением ситуации в экономике сейчас мы смотрим на отрасль девелопмента жилья с умеренным оптимизмом и к концу года планируем достигнуть по портфелю жилья уровня 3 трлн рублей», - цитирует Андрея Попова «Интерфакс».

Доля Сбербанка в объемах финансирования строительства жилья составляет 55%. «Портфель девелоперов жилья в банке в 2022 году вырос почти на 60% и на 1 ноября достиг 2,8 трлн рублей. С начала года банк выдал 1,6 трлн рублей в рамках проектного финансирования, при этом идет естественная амортизация кредитного портфеля по мере ввода объектов в эксплуатацию», - отметил зампред правления банка. 

Попов напомнил, что Сбербанк за 10 месяцев 2022 года нарастил корпоративный кредитный портфель без учета валютной переоценки на 11,9% - до 18 трлн рублей. Объем выдачи кредитов корпоративным клиентам в октябре вернулся на уровень второго полугодия 2021 года, подчеркнул он. 

«В текущей макроэкономической ситуации наш кредитный портфель следует за динамикой рынка, и мы считаем, что этот позитивный тренд сохранится», - сказал Попов. 

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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