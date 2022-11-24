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Общество

Единое образовательное поле: нужно ли передавать школы на региональный уровень?

24.11.2022 18:08|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему передачи школ на региональный уровень. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Группа депутатов Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение депутатов законопроект о передаче муниципальных образовательных учреждений на региональный уровень. Однако делать это предлагается не в обязательном порядке — субъектам РФ оставят право выбора: принимать на свой баланс школы или нет.

По мнению депутатов, в настоящий момент в регионах фиксируется множество проблем, связанных с разным уровнем образования в городских и сельских школах, а также трудности в управлении ими из-за несогласованности подходов представителей разных уровней власти. По этой причине не удается выстроить единое образовательное поле в стране.

Сам по себе законопроект своевременный. Такая мера позволит главам региона напрямую улучшить качество образования, условия и оснащение для работы педагогов в сельских школах, которые особенно нуждаются в поддержке. Также больше не будет вставать вопрос об эффективности расходования средств небогатых региональных бюджетов.

Однако есть и вторая сторона медали. В свое время здравоохранение тоже передали на уровень региона. После этого началось «укрупнение» медучреждений за счет сокращения ряда функций районных больниц. Поэтому у общественности возникают опасения, что предложенный законопроект может привести к «оптимизации» и учебных учреждений, то есть к закрытию тех самых сельских школ, содержание которых зачастую обходится дороже. И уже никто не сможет противостоять решению региональных властей.

Мы поинтересовались у сегодняшних комментаторов: как они оценивают инициативу передать муниципальные школы на региональный уровень? Какие в этом есть плюсы и минусы? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

В первую очередь инициатива направлена на поддержание сельских школ, которые действительно недостаточно финансируются, утверждает глава города Пскова Борис Елкин. Он отметил, что бюджет муниципалитета заметно разгрузится с принятием законопроекта.

«Действительно, с этой инициативой недавно выступил в Госдуме министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Идея интересная, может быть, немного обременительная для бюджета области, но, понятное дело, облегчающая бюджеты муниципалитетов. Тут история достаточно двоякая. В принципе необходимо посмотреть, какой конечный будет законопроект и чего он будет касаться. При чем, это предварительно говорилось, что это возможно на усмотрение региона забирать или нет территории в части образования на уровне субъекта, потому что это может быть реализовано по-разному. Конечно, основной упор был на сельские школы и где действительно большой недостаток финансирования. Понятное дело, что в городе Пскове мы не можем много денег потратить, но мы понимаем, что, конечно, вложить в школы, в инфраструктуру мы можем. Данный законопроект направлен на приоритетные сельские территории и их школы, где не так много учеников. Надо понимать, что те дополнительные средства, которые поступают из муниципалитета на образовательную часть, зависят от количества учащихся, а не от количества школ. Поэтому, конечно, муниципалитетам тяжело, и это их бюджет достаточно разгрузит, но ту надо понимать, насколько будет эффективно управление из административного центра. Мы же все-таки понимаем, что руководство субъекта находится на территории города Пскова».

Финансированием заработной платы и учебных расходов уже занимается региональная власть, рассказала депутат Псковского областного Собрания, директор средней общеобразовательной школы №12 в Великих Луках Елена Даньшова. А на ремонт и содержание школ средства выделяются из муниципального бюджета. На ее взгляд, такой порядок позволяет равномерно распределять финансирование.

«Здесь нужно четко разделять финансирование. Потому что есть финансирование, которое идет на выплату заработной платы в виде субвенции. В Псковской области все, что касается оплаты труда, идет из регионального бюджета. Также из регионального бюджета идут учебные расходы, расходы на связь, интернет. Касаемо муниципальных бюджетов, то здесь идут расходы на содержание школы и его имущества, ремонт. Так вот, на мой взгляд, такой порядок и нужно оставить»

Бюджета муниципалитетов недостаточно для решения всех задач, поставленных перед образовательными учреждениями, утверждает глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Поэтому он поддерживает инициативу передать школы на региональный уровень, если у этих образовательных учреждений действительно увеличится финансирование.

«Мое мнение такое, что на сегодняшний день к образовательным учреждениям предъявляются очень серьезные требования. И под эти требования финансовых средств в районных бюджетах не хватает. Поэтому, если бы школы, которые возьмут на финансирование регионы, имели хотя бы какие-то финансовые средства, я был бы только за».

Выступает против инициативы учитель математики и информатики Харлапковской основной школы Палкинского района, экс-депутат Псковского областного Собрания Любовь Жильцова. По ее словам, если школы будут под управлением региона, то скорее всего их численность начнут сокращать, как это уже было с медицинскими учреждениями.

«Эта инициатива уже не первый раз возникает на горизонте. Может быть, впервые вынесено это предложение. Я смотрю на это скептически. Опыт показывает, что все, что передается на более высокий уровень, оптимизируется и приводит к очередным закрытиям и сокращениям. Денег больше не будет ни на государственном уровне, ни на муниципальном, ни на региональном. Пример - поликлиники. Когда их отдали в областное подчинение, стали закрывать районные больницы. Те, которые получили статус межрайоных, в них тоже ничего хорошего не происходит. Я просто боюсь новой волны оптимизации, потому что сейчас муниципалитет не очень финансирует, школы выживают сами. Сейчас на муниципалитете полномочия только по содержанию, а зарплаты и учебные пособия и так на региональном уровне. Регион не будет заморачиваться поиском денег на содержание. Проще будет прихлопнуть. Я против этого процесса».

Законопроект своевременный и правильный, считает исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. По его словам, передача муниципальных школ на региональный уровень позволит создать единое образовательное пространство в регионах, а также решит вопросы финансирования и повысит эффективность учреждений образования.

«Мы полностью поддерживаем данную инициативу, и речь здесь идет не только о материальной базе школ, а скорее о создании единого образовательного пространства на территории РФ. И в частности на территории региона. Такое решение позволит нам нивелировать возможную рассогласованность позиций региональной исполнительной власти и муниципальных органов управления образования, в том числе консолидировать и предать единообразие системе координат, системе постановки задачи, их исполнению, что, конечно, должно эффективно сказаться и на вопросах финансирования образовательных организаций, вследствие чего и на укреплении материальной базы школ. Поэтому я считаю, что это своевременная и правильная инициатива».

Инициатива неоднозначная, но в ней скорее больше плюсов, чем минусов, считает директор Православной гимназии Константин Белый. Он предположил, каким образом законопроект поможет развитию образовательной системы, и каким должен быть подход к решению кадрового вопроса в сфере образования.

«Инициатива эта, насколько мне известно, не нова, она обсуждалась и ранее. Но сейчас велика вероятность того, что поправки к закону действительно будут приняты. Как их оценивать? Конечно, это должны делать эксперты, которые полностью погружены в тему, знают всю подноготную этого процесса. Конечно, все понимают, что региональный бюджет не сопоставим с городским бюджетом и это даст возможность бедным школам, наименее обеспеченным, больше возможностей. Конечно, это можно оценивать положительно. С другой стороны, надо понимать, что одной из задач мыслится постепенная унификация образовательного пространства, выстраивание вертикали и тоже в этом событии есть какие-то издержки, минусы, но больше плюсов. Это давно назрело, конечно, одновременно с сохранением специфики ряда образовательных учреждений, которые действительно заслуживают этой специфики. Но ситуация, когда учебники по истории разнятся в некоторых регионах, а порой не просто разняться, а противоречат друг другу, давно должна быть решена в нашем обществе. Проблема и ее решение давно назрели. Насколько я понимаю, перевод образовательных учреждений на баланс региона должен помочь решить кадровый вопрос. Но мы должны трезво смотреть на ситуацию и понимать, что кадровый вопрос, возможно, будет улучшен за счет повышения заработной платы педагогов. Но опять же, мы должны быть осторожны, это не должно быть усреднение зарплаты между более и менее обеспеченными школами. Хотелось бы видеть общее повышение зарплат. Есть и другая проблема – утрата авторитета учителя в современном информационном пространстве».

Несмотря на потенциальные плюсы, которые обещает предложенный законопроект, у него есть и минусы. Больнее всего он может ударить по малокомплектным сельским школам, которые являются одним из краеугольных камней местных сообществ. Высказываются опасения, что влияние общества на процессы, происходящие в образовательных организациях, окончательно упадет до нуля. А региональные власти смогут росчерком пера оптимизировать учреждения образования, которые слишком дорого обходятся бюджету. Не появятся ли вслед за межрайонными больницами и межрайонные школы?

Анастасия Сливинская

Теги: #Псковская область #Дневной дозор #школы
Источник: Псковская Лента Новостей
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