Общество

Право беженцев на бесплатную юридическую помощь в Псковской области закрепили в законе

Изменения в закон «О бесплатной юридической помощи в Псковской области» приняли в двух чтениях депутаты областного Собрания на сессии 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект предусматривает право на получение бесплатной юридической помощи гражданами, вынужденно покинувшими территории Донецкой и Луганской Народной Республик, Запорожской и Херсонской областей, Украины, прибывшими на территорию России после 18 февраля 2022 года, проживающими на территории Псковской области, приобретшими гражданство Российской Федерации, а также определены документы, подтверждающие наличие такого права.

Внесение изменений в региональный закон связано с расширением перечня категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи и уточнения перечня документов, необходимых для получения бесплатной юридической помощи, а также необходимостью приведения в соответствие Уставу Псковской области.

Законопроект поддержали единогласно.