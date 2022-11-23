Общество

Поставщика услуги по организации детского отдыха в Псковской области будет определять конкурс

Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект о признании утратившим силу закона «О полномочиях ГП ПО "Центр детского отдыха и оздоровления"» в сфере организации отдыха и оздоровления детей». Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В соответствии с законом Псковской области от 2 февраля 2018 года № 1837-ОЗ, полномочия по оказанию услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) осуществляет ГП ПО «Центр детского отдыха и оздоровления».

В связи с изменениями в федеральном законодательстве, с 1 июля 2023 года законодательные акты субъектов РФ не могут устанавливать полномочия государственных унитарных предприятий по оказанию услуг в качестве единственного поставщика.

Исполнители услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей с 1 июля 2023 года будут определяться по результатам торгов в рамках федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Государственное предприятие Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» сможет участвовать в торгах в качестве участника закупки, а в случае признания его победителем будет исполнителем услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.

«Хотелось бы, чтобы все конкурсные процедуры проводились в срок», - обратился вице-спикер Армен Мнацаканян к правительству региона.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.