Общество

Столовую великолукской школы №6 отметили на всероссийском уровне

Состоялся суперфинал конкурса «Лучшая столовая – 2022» в Москве. По его результатам великолукская школа №6 имени Героя Советского союза А. В. Попова заняла второе место в номинации «Лучшая столовая городской школы» среди одиннадцати школ России. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в своём Telegram-канале.

Фото: Николай Козловский

Соперниками великолукской школы №6 были образовательные учреждения из разных городов России: Санкт-Петербурга, Волгограда, Ленинградской и Воронежской областей, Севастополя, Республик Мордовии и Татарстана, Сахалинского и Хабаровского краёв и других.

Финалистов оценивала строгое профессиональное жюри, а также экспертная, родительская и ученическая комиссии. В составе ученической комиссии были участники Всероссийского проекта «Решаем сами».

«Поздравляю представителей города с таким достойным результатом! Это значимая для Великих Лук победа. Желаю директору школы №6 Наталье Любавиной и её замечательному коллективу дальнейшего профессионального роста и новых впечатляющих успехов», - отметил глава города.

Он добавил, что эта победа является уже вторым достижением школы №6 имени Героя Советского союза А. В. Попова. Совсем недавно МБОУ СОШ №6 города Великие Луки стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2022».