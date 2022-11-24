Общество

Привычка подолгу сидеть в соцсетях приводит к деменции, предупредили эксперты

Есть несколько привычек, которые в последующем приведут к развитию деменции. По словам экспертов, к ним относятся многочасовое пролистывание соцсетей, недосып и отсутствие самообразования.

Так, вместо того, чтобы «сидеть» в социальных сетях, эксперты советуют читать книги и слушать классическую музыку. Правда, делать это нужно правильно, и посвящать книге больше времени, вдумчиво читая каждую страницу, а не «проглатывая» том. Специалисты уверяют, что так мозг напрягается сильнее и использует больше нейронных связей, сообщает RuNews24.

Хронический недосып также может привести к возрастной деменции, негативно сказываясь на памяти, настроении и работоспособности мозга, приводит слова экспертов Life.

Еще одна привычка, которая также ведет к слабоумию – отсутствие цели, добавили специалисты.