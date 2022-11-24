Общество

Критерии успешности бизнеса перечислила псковский предприниматель

Критерии успешности бизнеса перечислила руководитель группы компаний «Мега Холод», общественный помощник Губернатора Псковской области по вопросам бизнеса, председатель комиссии по экономике Общественной палаты Псковской области, член экспертного совета особой экономической зоны «Моглино», член наблюдательного совета «Фонда инвестиционного развития Псковской области» Татьяна Кирилёнок, выступая на встрече с молодыми предпринимателями в Пскове сегодня, 24 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.



«Эффективность - соотношение вложений, того, что вы вложили (это может быть душа, время, деньги), и того, что вы получили в результате. Этот посыл даёт основание полагать, что не всегда чем больше вложений, тем больше результат, не всегда вложения определяют конечный результат, ведь так было бы слишком просто, - сказала Татьяна Кирилёнок.



Она отметила, что сегодня существует множество примеров стартапов, которые вырастают «с нуля» и выходят на хорошую прибыль.



Выступая перед молодыми предпринимателями, она перечислила следующие критерии эффективности бизнеса: