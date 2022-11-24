Общество

Диетолог предупредила о вреде ежедневного употребления бананов

Диетолог Эмбер Панконин рассказала о вреде, который могут принести бананы, если есть их каждый день.

Оказалось, что фрукт, богатый углеводами, клетчаткой, витаминами и минералами, может быть опасен для организма, сообщает RuNews24.

Эксперт отметила, что завтрак или перекус не должны состоять только лишь из банана. Она пояснила, что в этом экзотическом фрукте много углеводов и сытость от съеденного быстро проходит.

Чтобы сбалансировать прием пищи, нужно добавить к банану белковую составляющую, например сыр. Бесконтрольное потребление бананов может привести к усталости всего организма, набору веса, а также вздутию и газам сразу после еды, заявила Панконин. Она рекомендовала ограничить количество бананов в рационе.