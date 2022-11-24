Общество

Получать зарплату по серым схемам согласны 38% псковичей – эксперты

Получать зарплату в конверте сегодня готовы 38% псковичей. О том, что они отказались бы от таких условий, сообщили 39%.

Мужчины традиционно соглашаются на «серый» или «черный» доход в полтора раза чаще женщин (48% против 28%). Тех, кто в ущерб своим интересам готов работать в компаниях, нарушающих трудовое законодательство, больше всего среди псковичей в возрасте от 35 до 44 лет (40%). Опрошенные с доходом менее 50 тыс. руб. более других лояльны к предложениям с серыми схемами (38%). Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В целом по стране с июня 2020 года число соискателей, не возражающих против зарплаты в конверте, остается примерно одинаковым, что свидетельствует об относительной стабильности на рынке труда. В начале пандемии коронавируса, в апреле 2020 года, россияне соглашались на нарушения ТК заметно чаще, чем сегодня (на 7 п.п.).