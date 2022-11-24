Общество

Апелляция поддержала позицию Псковского УФАС в споре с особой экономической зоной «Моглино»

Апелляция поддержала позицию Псковского УФАС в споре с особой экономической зоной «Моглино» об установлении времени окончания подачи заявок на торгах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«"Моглино" объявило торги по реконструкции объектов инженерной инфраструктуры. Срок окончания подачи заявок выпадал на 6 марта, но поскольку это был выходной день, то заказчик перенес его на первый рабочий - на 9 марта. По закону - все верно. Но! Заказчик установил конкретное время, до которого принимались заявки - 12:00. Это уже нарушение», - говорится в сообщении.

По закону заказчик должен был дать возможность участникам отправлять заявки до 23 часов 59 минут 9 марта, объяснили в УФАС.