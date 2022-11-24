Общество

Доставкой неопознанных трупов в морг в Пскове займётся «Специализированная служба»

«Специализированная служба» в Пскове будет доставлять неопознанные трупы в морг. Такое решение депутаты городской Думы приняли в ходе очередной 5-й сессии, которая проходит сегодня, 25 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Муниципальная «Специализированная служба» за счёт средств городского бюджета будет осуществлять транспортировку в морг тел умерших, личность которых не установлена, обнаруженных на улицах, в лесопарковых зонах, жилом фонде города и не востребованных родственниками.

Отметим, муниципальное предприятие может привлекать для выполнения данных услуг сторонние организации. В этом случае стоимость услуг будут устанавливать на основании коммерческих предложений.