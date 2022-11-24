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Общество

«Росгосстрах» объявляет «Пятницу скидок»: выгода до 25% на топ-продукты

25.11.2022 11:29|ПсковКомментариев: 0

С 24 по 27 ноября в «Росгосстрахе» будет проходить «Пятница скидок» с выгодными предложениями на онлайн-страхование имущества, здоровья и путешествий.

Акцию можно найти на специальной странице на официальном сайте страховщика. Скидки на полисы применятся автоматически при оформлении.

Онлайн-программы имущественного страхования «Дом в деталях» и «Квартира в деталях» можно оформить с выгодой 25%. Жилье будет защищено от наиболее распространённых рисков: пожара, потопа, кражи, стихийных бедствий. Вместе с частным домом или дачей можно также застраховать гараж, баню, беседку, сарай, хозблок, летнюю кухню. В полис добавлены сервисные услуги: сбор документов, юридическая консультация, помощь электрика и слесаря.

Программу страхования от онкологических заболеваний «Здоровье дороже» можно оформить с выгодой 20%. В ее покрытие входит единовременная выплата 200 000 рублей при подтверждении диагноза, а также большой перечень услуг и сервисов по организации и проведению лечения: перепроверка диагноза, второе экспертное мнение с ведущими врачами-специалистами, все виды необходимых анализов и исследований, лечебные манипуляции, наблюдение и уход. Застрахованному будет организовано и оплачено лечение в ведущих российских клиниках и центрах на сумму до 8 млн рублей.

С полисом телемедицины «Доктор онлайн» можно в любое время дистанционно проконсультироваться с врачом, не посещая поликлиники и больницы. В полис включены консультации терапевтов, педиатров и узких специалистов. По спецпредложению выгода составит 20%.

На программе туристического страхования «Поехали!» можно также сэкономить пятую часть стоимости. Полис обеспечивает максимальную защиту путешественников во время поездки по России и за рубежом, избавляет от лишнего стресса при нештатной ситуации. Страховку можно приобрести для коротких поездок, длительных путешествий, а также обучения за рубежом.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие».

На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании.

6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания.

Теги: #Росгосстрах
Источник: Псковская Лента Новостей
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