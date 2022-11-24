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Общество

Ольгу Зарипову вновь избрали директором Расчётного центра города Пскова

25.11.2022 11:37|ПсковКомментариев: 0

Ольгу Зарипову вновь избрали директором Расчётного центра города Пскова. Такое решение депутаты городской Думы приняли в ходе очередной 5-й сессии, которая проходит сегодня, 25 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ольга Зарипова занимает должность директора с 2012 года, за это время зарекомендовала себя как профессиональный руководитель, вывела деятельность общества из кризисного состояния, и уже на протяжении трёх лет общество работает с чистой прибылью», - выступила на сессии председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Пскова Елена Кузнецова.

На сессии присутствовали 20 депутатов из 25, данное решение они поддержали единогласно. Ольгу Зарипову переизбрали директором сроком на 5 лет.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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