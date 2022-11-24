Общество

Псковский губернатор призвал ускорить реализацию национальных проектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по реализации национальных проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В обсуждении приняли участие руководители профильных управлений правительства области, исполнительных органов региона, главы муниципалитетов.

Говоря о кассовом освоении нацпроектов, глава региона подчеркнул, что в Псковской области реализовано около 70% от общего объема средств, что несколько меньше среднего параметра по Северо-Западному федеральному округу. По отдельным объектам не выполнена полностью контрактация двухгодичных проектов в сфере дорожного строительства и образования.

«Времени на завершение оставшихся мероприятий осталось мало. Нам нужно максимально ускориться. Особенно учитывая, что объем средств продолжает расти. На прошлой неделе мы получили компенсацию увеличения стоимости строительства школ. Кроме того, ожидаем, что в течение месяца придут дополнительные средства для переселения граждан из аварийного жилья», — заметил Михаил Ведерников и призвал ответственно отнестись к выполнению взятых на себя обязательств, что позволит региону и в будущем рассчитывать на дополнительное финансирование.

На заседании рассмотрены меры, необходимые для выполнения всех запланированных мероприятий. Кураторы отдельных направлений доложили о выполнении ранее данных губернатором поручений, а также о работе, которая проведена с предыдущего совещания по реализации сложных объектов.

По итогам анализа ситуации губернатор в очередной раз напомнил главам муниципальных образований о помощи, которую готовы оказать власти региона. По поручению Михаила Ведерникова, совещания по реализации национальных проектов теперь проходят в еженедельном формате, что позволит вести эффективный мониторинг ситуации и оперативно принимать меры в случае появления сложностей.