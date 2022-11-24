Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудят Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Основные темы выпуска:

1. В России прижали ЛГБТ-сообщество, а на ЧМ-2022 прогнули Катар.

2. Импортозамещение соцсетей. Правительство рекомендовало аналоги. Вы о них не слышали.

3. Помогают ли соцсети убирать снег в Псковской области?

Трансляция завершена.