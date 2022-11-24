Общество

Границы пяти новых ТОСов установили в Пскове

Границы пяти новых территориальных общественных самоуправлений установили в Пскове. Об этом с очередной 5-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва, которая проходит сегодня, 25 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты согласовали установление границ территорий, на которых организованы территориальные общественные самоуправления:

• «Микрорайон №54 города Пскова»,

• «Красноармейская 35,

• «Юбилейная 51»,

• «Народная 24»,

• «Военный городок 3, дом №102».

На сессии присутствовали 20 депутатов из 25, решения они поддержали.