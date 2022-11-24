Общество

Глава Островского района рассказал, пугали ли его в детстве Бабайкой

Глава Островского района Дмитрий Быстров в эфире программы «Чай втроем» рассказал, пугали ли его в детстве Бабайкой. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 25 ноября.

«Наверное, меня особо не пугали в детстве, может и грозили. Вспоминаются страшные персонажи из русских народных сказок: Баба Яга, Кощей Бессмертный. Когда читал про них, было достаточно страшно», – поделился воспоминаниями гость студии.

На вопрос ведущих, кем сейчас глава муниципалитета пугает своих подчинённых, он ответил: «А мне не приходится их пугать. У нас хороший слаженный коллектив, который знает, как надо работать. Бывают случаи, когда приходится выводить человека на разговор. Но я сторонник того, чтобы человек сам понимал, что надо делать. Если он не знает своих обязанностей, то нам не по пути. Бабайками не пугаем. Кто хочет работать - работает в команде, если нет – ему место на другом поприще».